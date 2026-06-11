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«Каролина» — «Вегас»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Стэнли

«Каролина» — «Вегас»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Стэнли
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Каролина» — «Вегас».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.25.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каролина» забрала прошлую игру и вроде бы вернула себе воздух. Но по этому финалу у меня ощущение простое: тут вообще бесполезно ловить тренды типа «нечётные/чётные». В таких сериях решает не календарь, а то, кто быстрее переваривает удар и не тащит его в следующий матч грузом на плечах.

«Каролина» по-прежнему может душить объёмом: шайба в зоне, смены, давление и длинный экзамен на концентрацию. Но у них есть проблема именно финальная — когда игра начинает «плыть», они слишком часто пытаются дотерпеть вместо того, чтобы забрать момент обратно. А против «Вегаса» это опасно: «рыцари» не ждут, пока ты ошибёшься красиво — они забирают один эпизод, и вдруг счёт уже не твой.

«Вегас» мне нравится именно психологией. Они могут провалить отрезок и отдать инициативу, однако у них нет паники и нет ощущения «всё, нас прибили». Они спокойно продолжают делать своё: стыки, пятак, второй темп, быстрый возврат шайбы в зону — и это в финале работает лучше любой романтики.

Жду более сухой и злой «Каролины», но ещё больше жду ответного «Вегаса»: без лишних подарков, с контролем эмоций и нормальной реализацией моментов. Хочется сыграть в логику финала: «Вегас» заберёт встречу, снова захватит лидерство в серии и заставит соперника догонять», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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