Россияне назвали фаворита ЧМ-2026

В преддверии старта ЧМ-2026 по футболу букмекерская компания PARI провела опрос среди российских игроков на ставках. Респонденты поделились своими прогнозами на исход предстоящего чемпионата мира.

Чаще всего участники опроса упоминали Бразилию и Испанию (по 13%). 11% назвали сборную Франции, 10% считают, что титул сможет защитить Аргентина.

8% верят в Португалию, 7% — в Германию, 6% — в Англию. У остальных команд не более 2%.

20% затруднились определиться с фаворитом предстоящего мундиаля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальной части сыграют 48 сборных.