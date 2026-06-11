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Россияне назвали фаворита ЧМ-2026

Россияне назвали фаворита ЧМ-2026
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В преддверии старта ЧМ-2026 по футболу букмекерская компания PARI провела опрос среди российских игроков на ставках. Респонденты поделились своими прогнозами на исход предстоящего чемпионата мира.

Чаще всего участники опроса упоминали Бразилию и Испанию (по 13%). 11% назвали сборную Франции, 10% считают, что титул сможет защитить Аргентина.

8% верят в Португалию, 7% — в Германию, 6% — в Англию. У остальных команд не более 2%.

20% затруднились определиться с фаворитом предстоящего мундиаля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальной части сыграют 48 сборных.

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