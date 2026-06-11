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Исследование: 43% россиян будут делать ставки на матчи ЧМ-2026

Исследование: 43% россиян будут делать ставки на матчи ЧМ-2026
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В преддверии старта ЧМ-2026 по футболу букмекерская компания PARI провела опрос среди российских игроков на ставках. Респонденты поделились своими планами активности на ближайший турнир.

43% опрошенных планируют делать ставки на матчи ЧМ-2026. Эта цифра складывается из двух ответов. 20% точно будут заключать пари на матчи турнира, ещё 23% ответили, что, скорее всего, будут ставить на игры чемпионата мира.

32% респондентов пока не определились, а 17% ответили, что точно не будут ставить на чемпионат мира. 8% склоняются к тому, что обойдутся без пари на матчи мирового форума.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальной части сыграют 48 сборных.

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