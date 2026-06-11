Россияне назвали сборные, за которые будут болеть на ЧМ-2026

В преддверии старта ЧМ-2026 по футболу букмекерская компания PARI провела опрос среди российских игроков на ставках. Респонденты рассказали, за какие команды будут переживать на турнире.

Чемпионом по зрительским симпатиям стала сборная Бразилии, за неё будут болеть 27% опрошенных. 24% симпатизируют Аргентине.

В числе популярных у россиян команд также Испания (23%), Франция (20%), Португалия (19%), Германия и Англия (по 18%). 21% участников опроса не стали выделять ни одну сборную.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальной части сыграют 48 сборных.