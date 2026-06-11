88% российских игроков на ставках будут следить за ЧМ-2026

В преддверии старта ЧМ-2026 по футболу букмекерская компания PARI провела опрос среди российских игроков на ставках. 80% респондентов ответили, что так или иначе будут следить за турниром — смотреть трансляции, читать новости и обзоры.

Среди тех, кто делает ставки постоянно, доля тех, кто планирует следить за первенством планеты, максимальна — 88%. Среди тех, кто не так активен в беттинге, планируют наблюдать за ЧМ-2026 68%.

Кроме того, участникам задали вопрос, влияет ли на отношение к турниру отсутствие сборной России. 26% респондентов ответили, что этот факт ничего не меняет — они планируют следить за чемпионатом мира. Для 11% этот факт также ничего не меняет, но они и не планировали быть в повестке турнира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальной части сыграют 48 сборных.