Мексика — ЮАР: ставка Алексея Андронова на игру ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Мексика — ЮАР.

Ставка: тотал Мексики больше 1.5 за 1.78.

«Матч открытия чемпионата мира 2026 года. Удивительная история повторяется, в общем-то, точь-в-точь матч открытия, как 16 лет назад в Южной Африке, и опять 11 июня, и опять одна из команд играет дома. Тогда южноафриканцы, которым все прочили первый в истории чемпионатов мира невыход хозяев из группы, прогноз этот оправдали, но с Мексикой сумели сыграть вничью 1:1. Я думаю, что сейчас силы совершенно неравны, тем более мексиканцы, судя по всему, в достаточно хорошей форме, особенно в плане атаки. Ну и плюс, конечно же, поддержка домашняя, для них она больше значит, на мой взгляд, чем для ЮАР, большее влияние оказывает на команду.

Поэтому я практически не сомневаюсь в победе мексиканской сборной. И вряд ли эта победа будет достигнута со счётом 1:0. Мне кажется, что Мексика постарается товар лицом показать сразу же, тем более новый формат сейчас, 48 команд, третьи места тоже в борьбе. Выигрываешь первый матч и, в общем-то, уже сильно упрощаешь себе турнирную задачу. Это очень хороший план.

Моя ставка — «индивидуальный тотал Мексики больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.78», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».