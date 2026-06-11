Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Мексика — ЮАР: ставка Алексея Андронова на игру ЧМ-2026

Мексика — ЮАР: ставка Алексея Андронова на игру ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Мексика — ЮАР.

Ставка: тотал Мексики больше 1.5 за 1.78.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч открытия чемпионата мира 2026 года. Удивительная история повторяется, в общем-то, точь-в-точь матч открытия, как 16 лет назад в Южной Африке, и опять 11 июня, и опять одна из команд играет дома. Тогда южноафриканцы, которым все прочили первый в истории чемпионатов мира невыход хозяев из группы, прогноз этот оправдали, но с Мексикой сумели сыграть вничью 1:1. Я думаю, что сейчас силы совершенно неравны, тем более мексиканцы, судя по всему, в достаточно хорошей форме, особенно в плане атаки. Ну и плюс, конечно же, поддержка домашняя, для них она больше значит, на мой взгляд, чем для ЮАР, большее влияние оказывает на команду.

Поэтому я практически не сомневаюсь в победе мексиканской сборной. И вряд ли эта победа будет достигнута со счётом 1:0. Мне кажется, что Мексика постарается товар лицом показать сразу же, тем более новый формат сейчас, 48 команд, третьи места тоже в борьбе. Выигрываешь первый матч и, в общем-то, уже сильно упрощаешь себе турнирную задачу. Это очень хороший план.

Моя ставка — «индивидуальный тотал Мексики больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.78», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на первые матчи чемпионата мира по футболу
Экспресс на первые матчи чемпионата мира по футболу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android