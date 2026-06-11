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Южная Корея — Чехия: прогноз Алексея Андронова на встречу группы А ЧМ-2026

Южная Корея — Чехия: прогноз Алексея Андронова на встречу группы А ЧМ-2026
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Южная Корея — Чехия.

Ставка: ТБ 3.5 ЖК за 1.86.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Второй матч группы А, которая открывает турнир. Думаю, что здесь настоящая битва будет, несмотря на то что разница в опыте у команд колоссальная. Южная Корея — постоянный участник финальных стадий чемпионатов мира. Чехия не играла очень давно — с 2006 года. Но я думаю, что она приехала сюда не просто так. Наверное, ей есть что сказать миру.

У Южной Кореи, конечно, очень опытный тренер, который сам играл за эту сборную, когда был домашний для них чемпионат мира, и уже тренировал её и на чемпионате мира тоже.

Мне кажется, довольно плотная будет игра. Арбитр не самый опытный. Вполне может быть, что где-то он поведётся на провокации, а они, я думаю, будут. И плюс битва будет, что называется, за каждый метр пространства. Пусть это и такая расхожая, штампованная фраза, но она будет.

Поэтому для меня лучшая ставка — на тотал жёлтых карточек. Больше 3,5 ЖК идёт за коэффициент 1.85. Не знаю уж, какая команда обеспечит этот тотал, но 3.5 — это смешно, я бы от 5, наверное, линию давал. Однако это тема другого разговора», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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