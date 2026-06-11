«Золотая лихорадка» от БК «Леон»: розыгрыш призов и фрибетов на 24 000 000 рублей

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

БК «Леон» запускает масштабную акцию «Золотая лихорадка», приуроченную к старту ЧМ-2026 по футболу! Участников ждут два этапа и финальный розыгрыш, во время которых можно выиграть топовые смартфоны, игровые консоли, футбольную экипировку и крупные фрибеты. Пользователи смогут бороться за награды, заключая пари в течение турнира, а общий призовой фонд составит 24 000 000 рублей!

Как присоединиться?

Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на сайте или в мобильном приложении БК «Леон». После подтверждения участия в акции заключайте пари с коэффициентом от 1.50, чтобы накапливать купоны и повышать шансы на победу.

Дополнительное преимущество дадут прогнозы на события в рамках ЧМ-2026 по футболу – они принесут удвоенное количество купонов. Каждые 100 купонов превращаются в один суперкупон, который позволит участвовать в финальном розыгрыше.

Первый этап акции пройдёт с 11 по 28 июня, второй – с 29 июня по 19 июля. Финальный розыгрыш состоится 23 июля и начнется в 17:00 мск.

Что можно выиграть?

На каждом этапе участников ждут призы: смартфоны, умные часы, футбольная экипировка от adidas и бонусы. В финальном розыгрыше среди обладателей суперкупонов будут разыграны: часы Rolex Datejust, PlayStation 5 Pro, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra и фрибеты до 300 000 рублей. Главный победитель станет обладателем «Золотой бутсы» и получит 3 000 000 рублей фрибетом!

Охота за золотом начинается

Самое время присоединиться к «Золотой лихорадке» от БК «Леон» – этим летом матчи ЧМ-2026 и другие спортивные события могут принести не только яркие эмоции, но и возможность завоевать крупные награды. Не упустите шанс побороться за эксклюзивные призы и масштабные фрибеты!

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – сайт Leon.ru. Срок акции: Акция проводится до 23:59 МСК 23.07.2026