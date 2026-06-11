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Исследование: интерес россиян к ЧМ-2026 не стал ниже в сравнении с турниром 2022 года

Исследование: интерес россиян к ЧМ-2026 не стал ниже в сравнении с турниром 2022 года
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В преддверии старта ЧМ-2026 по футболу букмекерская компания PARI провела опрос среди российских игроков на ставках. Респонденты поделились своим мнением об интересе к турниру в сравнении с предыдущим чемпионатом мира, который прошёл в 2022 году в Катаре.

28% опрошенных ответили, что ЧМ-2026 им так же интересен, как и четыре года назад. Столько же заявили, что нынешний мировой форум им интересен даже больше. 17% участников исследования отметили, что испытывают гораздо больший интерес к чемпионату мира в Северной Америке.

14% заявили, что ЧМ-2026 менее интересен им в сравнении с турниром в Катаре, 6% ответили, что испытывают гораздо меньше интереса. Наконец, 7% респондентов подчеркнули, что ни турнир 2022 года, ни нынешний им одинаково неинтересны.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальной части сыграют 48 сборных.

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