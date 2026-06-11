Стартует основной этап акции «Время ЧМ» от BetBoom с призовым фондом на 300 000 000

Фото: Пресс-служба BetBoom

Вместе с главным футбольным событием года BetBoom открывает основной этап акции «Время ЧМ». В призовом фонде – путешествие на двоих в страну-победительницу ЧМ-2026, два билета на финал Лиги чемпионов – 2027, два VIP-билета на ближайший BetBoom матч сборной России по футболу, ретроджерси Валерия Карпина с автографом, ценные призы и миллионы фрибетов.

Участники прошлого этапа акции уже обладают «зарядами», которые помогают продвигаться по стадиям. Их три: группа, плей-офф и финал – согласно сетке чемпионата. На каждом этапе необходимо выполнять ставочные задания по эпохам чемпионатов мира, с 1994 по 2026 год. Везде ты получаешь купоны на розыгрыши крупных призов и фрибетов. «Заряды» начисляются за ставки на спорт с коэффициентом от 1.1: х1 за ординары и х2 за экспрессы. Дополнительно для всех есть «Генераторы» – лутбоксы, которые можно открывать за ежедневный вход на страницу акции. Время ЧМ также проходит в клубах наземной сети, подробности акции можно узнать у персонала.

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Подробная информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, сроках розыгрышей, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — на сайте https://betboom.ru/actions/fifatime26. Срок проведения акции с «1» июня 2026 г. до «20» июля 2026 г. включительно.