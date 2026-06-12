БК «Леон» представила эксклюзивные комплекты футбольной формы к ЧМ-2026

erid: 2Ranyn7WWwm

БК «Леон» подвела итоги творческого проекта на создание самой лучшей футбольной формы, вдохновлённой предстоящим чемпионатом мира по футболу. Конкурс проходил с 22 апреля по 17 мая и объединил десятки участников, предложивших собственное видение того, какой может быть турнирная форма.

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

Сегодня букмекер представляет результаты проекта: в жизнь воплощены сразу два авторских дизайна, победивших в конкурсе. Комплекты формы были произведены компанией FORWARD. Свой вариант формы также разработала амбассадор БК «Леон», спортивная журналистка и ведущая Okko Дарья Исаева, ставшая главной героиней фотосессии.

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

История в деталях

Каждый комплект получил собственную визуальную историю: для их презентации были созданы отдельные концепции фотосессий, раскрывающие характер и вдохновение каждого дизайна.

Фото: пресс-служба БК «Леон»

Первая съёмка посвящена работе победителя Аддитьи Датты и подчёркивает спортивную составляющую дизайна. Герои представлены на фоне спортивной инфраструктуры, а закатный свет подчёркивает золотые элементы формы и её связь с темой чемпионства и главного футбольного трофея.

Вторая фотосессия посвящена комплекту призёра Ильи Геймура и выполнена в более современном ключе. Урбанистическая локация и тщательно подобранные аксессуары позволяют взглянуть на футбольную форму как на элемент стиля, отражающий характер современного спортсмена – собранного, уверенного и нацеленного на результат.

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

От концепта к форме

Проект стал ещё одним примером того, как БК «Леон» создаёт для болельщиков возможность не только следить за крупнейшими футбольными событиями, но и становиться их частью.

Благодаря конкурсу идеи поклонников футбола получили реальное воплощение, а два авторских дизайна превратились из концептов в полноценные комплекты формы, произведённые компанией FORWARD и посвящённые главному футбольному турниру планеты.

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – сайт Leon.ru. Срок акции: Акция проводится до 23:59 мск 23.07.2026