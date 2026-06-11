Мексика — ЮАР: коэффициент на матч открытия ЧМ-2026 по футболу
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11 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Мексика — ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико, Мексика. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 1.48. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.
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