Канада — Босния и Герцеговина: стал известен фаворит матча ЧМ-2026

12 июня состоится матч ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина. Игра пройдёт в городе Торонто (Канада) на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество канадцам. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 1.88. Победа Боснии оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.