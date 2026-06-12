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Сборная Мексики победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Сыграл коэффициент 7.00

Сборная Мексики победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Сыграл коэффициент 7.00
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Сборная Мексики выиграла у ЮАР матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес на девятой минуте. Полузащитник ЮАР Яя Ситхоле был удалён на 49-й минуте за фол последней надежды. Нападающий мексиканцев Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды на 67-й минуте.

Нападающий ЮАР Тхемба Зване был удалён на 84-й минуте после просмотра VAR. Футболист оставил свою команду вдевятером, нанеся удар по лицу сопернику. На 90+2-й был удалён защитник Мексики Сесар Монтес. Окончательный счёт игры — 2:0.

Букмекеры не сомневались в победе хозяев. Ставки на победу Мексики принимались с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. Ничья шла за 4.55, победа ЮАР — за 7.80.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.78, на «обе забьют — нет» — 1.67. Точный счёт 2:0 оценивался в 7.00.

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