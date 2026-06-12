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Канада — Босния и Герцеговина: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

Канада — Босния и Герцеговина: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Канада — Босния и Герцеговина.

Ставка: Канада забьёт в первом тайме за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч в Канаде пройдёт с участием хозяев: в Торонто сыграют сборные Канады и Боснии. Это уже группа B. И здесь есть явный фаворит — сборная Швейцарии. А вот между Канадой и Боснией, мне кажется, пойдёт борьба за то, чтобы со второго места выйти из этой группы.

Честно, слабо себе представляю возможности футбольной сборной Канады, скорее, больше представляю, как играют канадцы в хоккей. Но, если вспоминать прошлый большой турнир, когда канадцы участвовали в Катаре, это очень резкая команда, играет в максимально современный футбол, быстро доставляет мяч на чужую половину поля. У Канады есть бегунки, тот же Бьюкенен из «Вильярреала», есть и другие исполнители, которых сейчас сразу не вспомню. Скорость, скорость и ещё раз скорость — фишка Канады.

Босния и Герцеговина — что о ней скажешь? Здесь ей тяжеловато будет подстроиться. Плюс канадцы играют дома, под давлением таким боснийцам будет нелегко. В Канаде болеть умеют, пусть и не в первую очередь за футбол.

Хозяева, конечно, постараются хорошо, во-первых, начать, очень агрессивно, и постараться забить ещё в первом тайме, чтобы дальше уже заставить Боснию где-то внутренние резервы и ресурсы доставать, чтобы этот матч не проиграть.

Я думаю, что у Канады есть очень хорошие шансы в этой встрече одержать победу и тем самым сделать серьёзный шаг на пути к плей-офф чемпионата мира. Для этого канадцам надо в первом тайме сборную Боснии и Герцеговины огорчить. Да, у балканцев тоже крепкая команда, с интересными исполнителями, достаточно опытными исполнителями, но есть и молодые. Но тот темп, который может предложить Канада, не факт, что Босния выдержит.

Мой прогноз — Канада забьёт в первом тайме за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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