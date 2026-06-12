Канада — Босния и Герцеговина: прогноз Михаила Моссаковского на матч группы B ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Канада — Босния и Герцеговина.

Ставка: ТМ 1.5 выхода медбригады за 2.02.

«В Торонто во второй день чемпионата мира стартует канадская часть турнира. Стартует матчем хозяев — Канада с Боснией и Герцеговиной. Я бы поостерёгся совсем уж недооценивать Канаду. Да, главная звезда сборной пока недоступна из-за травмы — Альфонсо Дэвис пропускает старт турнира. При этом у канадцев подобрался достаточно неплохой состав исполнителей в полузащите и атаке. Взять Тейджона Бьюкенена, Джонатана Дэвида или Кайла Ларина. Скажем так, средний, сбитый состав с локальными звёздами у Канады впереди есть. Значительно больше вопросов к оборонительной линии — там явный недобор и по исполнителям, и по качеству. Но канадцы, безусловно, поборются за выход в плей-офф, хотя тяжело им будет попасть в следующую стадию.

Здесь явным фаворитом группы, конечно, является не Канада и не Босния и Герцеговина. Главный фаворит — Швейцария. Что касается боснийцев, очень тяжело предсказать, как эта сборная будет выглядеть в 1-м туре на фоне акклиматизации. Она неминуемо скажется на качестве игры, здесь нужно присматриваться. Поэтому на этой стадии предлагаю бить в ту же воронку, куда снаряд уже залетел, и стараться выжимать максимум из эффекта первых дней турнира. Думаю, линии быстро будут скорректированы, но пока есть возможность этим воспользоваться.

Предлагаю взять ту же ставку, которую давал на матч Мексика — ЮАР. Там я обращал внимание на количество выходов медицинской бригады на поле. Сейчас команды должны максимально внимательно относиться к нововведениям в правилах и ограничениям, связанным с выходом медиков на поле. За исключением нескольких моментов — например, травмы вратаря или столкновения двух игроков одной команды — почти каждое появление медицинской бригады подразумевает выход на минуту с поля футболиста, которому оказывали помощь. Команды будут следить за этим внимательно.

Если вы смотрели игру Мексики и ЮАР, могли увидеть, как быстро футболисты поднимались после стыков — никто не лежал, не затягивал время и не просил помощи. Медицинские бригады не просто не появлялись на поле — они даже не выходили к бровке. Думаю, этот эффект сохранится и во второй день турнира. Здесь мы увидим медицинскую бригаду на поле только при крайней необходимости, а такие ситуации не должны возникать часто. Планка чуть ниже, чем была в матче открытия, но при таком коэффициенте она всё ещё допустима», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».