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США — Парагвай: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 13 июня

США — Парагвай: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 13 июня
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч США — Парагвай.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная США у себя дома в 1-м туре будет играть в Инглвуде со сборной Парагвая. Здесь тоже достаточно ровная группа: США, Парагвай, Австралия, Турция. Это группа D. Американцы с Почеттино пропагандируют очень агрессивный, наглый футбол, с определённым давлением в атаке. Очень часто матчи сборной США бывают «верховыми».

Но здесь ещё надо смотреть, с кем США играет. С теми же немцами «верховая» игра получилась, с бельгийцами тоже. А здесь Парагвай, который может засушить вообще абсолютно любую траву и абсолютно любого соперника. Парагвай прекрасно понимает, что это первый матч, ещё и с хозяевами чемпионата. Американцы перевозбуждены, они с горящими глазами, сумасшедшие, выйдут и сразу побегут. Парагвай такого соперника очень легко может погасить, очень легко может сдержать. Опыт сборной Парагвая не надо сбрасывать, команда очень возрастная и опытная. И эти моменты здесь могут помочь Парагваю спесь американскую с хозяев в первом матче сбить.

Не жду от матча США — Парагвай какого-то фейерверка эмоций, большого количества моментов и забитых мячей. Мне кажется, эта игра получится «низовой». Мой прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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