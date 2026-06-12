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США — Парагвай: прогноз Виктора Логинова на игру 1-го тура ЧМ-2026

США — Парагвай: прогноз Виктора Логинова на игру 1-го тура ЧМ-2026
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч США — Парагвай.

Ставка: Парагвай забьёт за 1.61.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«США подходят к старту домашнего ЧМ-2026 с неоднозначными, но в целом позитивными результатами последних матчей. Команда Маурисио Почеттино неплохо выглядит в атаке и регулярно создаёт моменты, однако проблемы в обороне по-прежнему остаются одной из главных слабостей американцев. Парагвай при Густаво Альфаро заметно прибавил в организации игры. «Гуарани» традиционно делают ставку на надёжную защиту и дисциплину, жертвуя зрелищностью в атаке. Скорее всего, гости сосредоточатся на сдерживании соперника и поиске шансов в контратаках», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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