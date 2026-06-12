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Канада — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на матч группы B ЧМ-2026

Канада — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на матч группы B ЧМ-2026
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Сегодня, 12 июня, состоится матч ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина. Игра пройдёт в городе Торонто, Канада, на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество канадцам. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 1.88. Победа Боснии оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

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