США — Парагвай: кто фаворит матча группы D ЧМ-2026

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 США — Парагвай. Игра пройдёт в Инглвуде, США, на стадионе «Соу Фай». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество американцам. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.08. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 3.84. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.