США — Парагвай: ставки и коэффициенты на игру группы D ЧМ-2026 13 июня
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13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 США — Парагвай. Игра пройдёт в Инглвуде, США, на стадионе «Соу Фай». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество американцам. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.08. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 3.84. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.
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