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Эксперты оценили шансы команд группы А выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей

Эксперты оценили шансы команд группы А выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей
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ЧМ-2026 стартовал! В первый день состоялись два матча в группе А. Хозяева — Мексика — победили сборную ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея одолела сборную Чехии — 2:1. Букмекеры оценили шансы команд выйти в плей-офф.

На выход из группы Мексики предлагают коэффициент 1.01, перед стартом турнира эта котировка составляла 1.10.

Корейцы тоже сделали большой шаг к матчам на вылет, теперь на их попадание в плей-офф можно поставить за 1.06 (было 1.45).

А вот шансы Чехии понизились. Если перед стартом на выход европейцев из группы предлагали 1.25, то сейчас уже 1.57.

Вероятность того, что в плей-офф мы увидим сборную ЮАР, оценили котировкой 5.00. Перед стартом на команду Уго Брооса предлагали 2.20.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.

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