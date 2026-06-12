Эксперты назвали вероятность победы на ЧМ-2026 команды, ставшей третьей в группе

ЧМ-2026 поставил рекорд по количеству участников, теперь их 48. Поэтому в плей-офф пройдут не только по две сильнейшие команды из каждой группы, но и восемь сборных, ставших третьими в своих квартетах.

Букмекеры принимают ставки на то, что чемпионат мира выиграет команда, занявшая на групповом этапе третье место и пробившаяся в плей-офф по дополнительным показателям. Вероятность такого исхода аналитики оценили котировкой 11.00, это примерно 9% вероятности. Поставить на то, что такого не случится, можно с мизерным коэффициентом 1.01 (около 91% вероятности).

Кроме того, с огромным коэффициентом 100.00 можно заключить пари на то, что будущий чемпион не выиграет ни одного матча в основное время.