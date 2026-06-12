Канада — Босния и Герцеговина: прогноз Алексея Андронова на матч группового раунда ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина.

Ставка: Босния не проиграет за 1.98.

«Стартовый матч для второй команды хозяйки турнира. Естественно, она играет дома. У Боснии вообще будет очень жестокое расписание на этом турнире. Они пролетят больше всех — между Канадой и США. Первый в истории матч между этими сборными, они никогда не встречались. Я не разделяю всеобщего оптимизма, и букмекерского в том числе, по поводу сборной Канады. Мне кажется, что вот как раз эта команда, будучи не очень опытной, может и перегореть. Мексика и США — это немножко другие истории, связанные с хозяйским статусом. А у Канады, вполне возможно, не сыграет Дэвис, до сих пор говорят о том, что травма не позволит ему выйти на поле.

Босния — команда довольно циничная. Мы это все видели во время европейского плей-офф. И она прекрасно понимает, что бороться за победу в матче, конечно, надо, но для стартовой истории здесь, может быть, хватит им и ничьей.

Поэтому моя ставка здесь — Босния не проиграет с коэффициентом 1.98. Я думаю, что для Канады такой домашний матч при повышенном ажиотаже будет тяжёлым испытанием. Я бы вообще предложил ставить на точный счёт 1:1, например, но лучше всё-таки «Босния не проиграет», тем более много дают», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».