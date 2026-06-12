Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

США — Парагвай: прогноз Алексея Андронова на игру 1-го тура группового турнира ЧМ-2026

США — Парагвай: прогноз Алексея Андронова на игру 1-го тура группового турнира ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч США — Парагвай.

Ставка: США не проиграет и один-три гола в матче за 1.83.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Американцы последними из хозяев вступают в борьбу на этом турнире. Думаю, расклад в этой группе совсем другой, хоть я и невысокого мнения о тренере сборной США Маурисио Почеттино. Парагвайская сборная — очень неприятная команда. На её фоне очень тяжело выглядеть хорошо. Достаточно сказать, что Парагвай пропускал либо ноль, либо один мяч за последние 10 игр на чемпионатах мира. И отборочная кампания к этому турниру тоже прошла под этим девизом. Парагвай сам мучается у чужих ворот, с большим трудом забивает, тем не менее финишировал там вровень с Бразилией.

Думаю, здесь, конечно, испытание будет гораздо более сложным. Стадион в Лос-Анджелесе не даст ни в коем случае Парагваю обрести какое-то душевное равновесие. Американцы свою задачу прекрасно понимают. По-моему, никогда не советовал ставку из этого разряда, но сейчас это сделаю.

Мой прогноз — США не проиграет и тотал матча один-три мяча, то есть либо 1:1, либо 1:0, 2:0, 2:1, 3:0. Что-то в этом духе. Коэффициент на такое дают — 1.83. Мне кажется, это очень хорошая ставка. Прямо отличная. Вижу, здесь счёт 1:0, возможно, 1:1, в крайнем случае, 2:1. Но вряд ли больше», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
США — Парагвай. Ставка на матч ЧМ-2026 с коэффициентом 3.75
США — Парагвай. Ставка на матч ЧМ-2026 с коэффициентом 3.75
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android