США — Парагвай: прогноз Алексея Андронова на игру 1-го тура группового турнира ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч США — Парагвай.

Ставка: США не проиграет и один-три гола в матче за 1.83.

«Американцы последними из хозяев вступают в борьбу на этом турнире. Думаю, расклад в этой группе совсем другой, хоть я и невысокого мнения о тренере сборной США Маурисио Почеттино. Парагвайская сборная — очень неприятная команда. На её фоне очень тяжело выглядеть хорошо. Достаточно сказать, что Парагвай пропускал либо ноль, либо один мяч за последние 10 игр на чемпионатах мира. И отборочная кампания к этому турниру тоже прошла под этим девизом. Парагвай сам мучается у чужих ворот, с большим трудом забивает, тем не менее финишировал там вровень с Бразилией.

Думаю, здесь, конечно, испытание будет гораздо более сложным. Стадион в Лос-Анджелесе не даст ни в коем случае Парагваю обрести какое-то душевное равновесие. Американцы свою задачу прекрасно понимают. По-моему, никогда не советовал ставку из этого разряда, но сейчас это сделаю.

Мой прогноз — США не проиграет и тотал матча один-три мяча, то есть либо 1:1, либо 1:0, 2:0, 2:1, 3:0. Что-то в этом духе. Коэффициент на такое дают — 1.83. Мне кажется, это очень хорошая ставка. Прямо отличная. Вижу, здесь счёт 1:0, возможно, 1:1, в крайнем случае, 2:1. Но вряд ли больше», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».