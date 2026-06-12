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Клиент букмекера выиграл более 4,7 млн рублей, поставив на победу Мексики над ЮАР

Клиент букмекера выиграл более 4,7 млн рублей, поставив на победу Мексики над ЮАР
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Клиент букмекерской компании PARI выиграл крупную сумму денег, сделав ставку на матч открытия ЧМ-2026 по футболу. До матча он поставил 10 592 003 рубля на победу Мексики над ЮАР с коэффициентом 1,45.

В итоге всё получилось удачно для игрока. Мексиканцы забили по мячу в каждом из таймов и выиграли со счётом 2:0. Чистая прибыль по ставке — 4 766 401 рубль.

Другой игрок поставил 1 млн рублей по ходу матча Южная Корея — Чехия на победу азиатской команды с коэффициентом 3.00. В этой игре основные события развернулись после перерыва. Чехи забили первыми, но корейцы не только отыгрались, но и сумели забить второй мяч и победили 2:1. Чистый выигрыш составил 2 млн рублей.

В PARI также рассказали, что точный счёт в матче Южная Корея — Чехия угадали 113 человек с коэффициентами до 11.00, а 221 игрок сделал удачные ставки на победу мексиканцев над ЮАР со счётом 2:1 с коэффициентами до 6.00.

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