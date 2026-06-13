Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сборные Канады и Боснии сыграли вничью на ЧМ-2026. Зашёл коэффициент 7.50

Сборные Канады и Боснии сыграли вничью на ЧМ-2026. Зашёл коэффициент 7.50
Комментарии

Сборные Канады и Боснии сыграли вничью матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года =- 1:1. Игра проходила на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич на 21-й минуте. Во втором тайме на 79-й минуте форвард национальной команды Канады Кайл Ларин восстановил равновесие. Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.73: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3730 рублей. Успех Канады оценивался в 1.88, победа Боснии — в 4.24.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.70, на «обе забьют» — 2.02, на точный счёт 1:1 — 7.50.

Материалы по теме
Канада — Босния и Герцеговина. Эдин Джеко тащит в 40 лет
Канада — Босния и Герцеговина. Эдин Джеко тащит в 40 лет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android