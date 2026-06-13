Сборные Канады и Боснии сыграли вничью на ЧМ-2026. Зашёл коэффициент 7.50

Сборные Канады и Боснии сыграли вничью матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года =- 1:1. Игра проходила на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич на 21-й минуте. Во втором тайме на 79-й минуте форвард национальной команды Канады Кайл Ларин восстановил равновесие. Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.73: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3730 рублей. Успех Канады оценивался в 1.88, победа Боснии — в 4.24.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.70, на «обе забьют» — 2.02, на точный счёт 1:1 — 7.50.