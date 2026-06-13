Бразилия — Марокко: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Бразилия — Марокко.

Ставка: победа Бразилии за 1.68.

«Думаю, это одна из самых интересных игр 1-го тура. Бразилия, как всегда, среди претендентов на чемпионство. Какой бы состав ни был, какие бы вопросы ни возникали, бразильцы всё равно всегда будут фаворитами. Это такая сборная, от которой на чемпионате мира постоянно ждут большого футбола.

Но и Марокко в последние годы стала очень сильной командой. Их уже везде знают, футболисты на виду, многие играют в хороших клубах. На ЧМ-2022 они дошли до полуфинала и в итоге стали четвёртыми — это вообще огромный результат для африканской сборной. Поэтому здесь будет очень интересно, это не тот соперник, которого можно просто пройти на классе.

Я давно не видел Бразилию в деле именно на таком уровне, а Марокко мы последние годы как раз видели хорошо. Команда организованная, быстрая, с характером, может создать проблемы любому. В первом туре всегда непросто: все только входят в турнир, цена ошибки большая, никто не хочет сразу терять очки.

Но хотим мы этого или нет, Бразилия при любой команде остаётся Бразилией. У них впереди всегда есть футболисты, которые могут решить момент индивидуально. Марокко точно поборется, но всё-таки класс бразильцев должен сказаться. Думаю, здесь будет тяжёлая победа Бразилии — примерно 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».