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Бразилия — Марокко: прогноз Дарьи Исаевой на матч группы С ЧМ-2026

Бразилия — Марокко: прогноз Дарьи Исаевой на матч группы С ЧМ-2026
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Журналистка Дарья Исаева дала прогноз на матч Бразилия — Марокко.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вечный негласный фаворит турнира, который терпит неудачи уже более 20 лет, — против действующего победителя КАФ. Бразилия выбила джекпот, заманив на должность тренера Карло Анчелотти. Ему, разумеется, дали беспрецедентно большую зарплату — почти $ 10 млн в год. Но всё это окупится, если он наконец сможет обуздать эту невероятно одарённую команду, где Винисиус, Неймар и ещё несколько личностей с крайне непростым нравом.

Думаю, мы увидим очень осторожный футбол, так как встречаются два очевидных лидера группы, и что одни, что другие имеют первостепенную цель — выйти из группы. И они рассчитывают на шесть очков в матчах с Гаити и Шотландией», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».

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