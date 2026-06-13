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Катар — Швейцария: прогноз Семёна Зигаева на игру группы В ЧМ-2026

Катар — Швейцария: прогноз Семёна Зигаева на игру группы В ЧМ-2026
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Катар — Швейцария.

Ставка: тотал Швейцарии больше 2.5 за 2.19.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Катара дебютировала на чемпионате мира в 2022 году, но в статусе страны-хозяйки. Выступление удачным назвать сложно, всего один забитый мяч, три поражения в трёх матчах и последнее место в группе. На сей раз катарцам вновь пришлось отбираться на мундиаль, и расширение финальной части до 48 команд давало на это неплохие шансы. В третьем раунде Катар квалифицироваться не смог, пропустив вперед Иран и Узбекистан, но получил еще один шанс. В группе с ОАЭ и Оманом катарцы смогли занять первую строчку, а вместе с ней получили путевку на чемпионат мира.

Начиная с 2006 года, сборная Швейцарии — регулярный участник чемпионатов мира, и за это время лишь раз не вышла из группы. Правда, дальше 1/8 финала тоже не проходила, но крепким середняком мундиалей уже себя зарекомендовала. Отбор на нынешний главный турнир четырехлетия европейцы прошли без особых проблем, в группе они одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и уверенно с первой строчки отобрались на чемпионат мира.

На сей раз Швейцарии с жеребьёвкой повезло, тут и пресловутое расширение до 48 команд нужно не забывать. Соперниками помимо Катара будут Босния и Герцеговина, а также одна из хозяек турнира — Канада. У коллектива Мурата Якина прекрасные шансы занять первую строчку, но для этого надо начинать с победы и желательно уверенной. А вот в хоть какие-то очки в этой группе от Катара — не верю. Поэтому жду минимум три мяча от швейцарцев в этом матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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