Гаити — Шотландия: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата мира по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Гаити — Шотландия.

Ставка: победа Шотландии с форой (-1) за 1.97.

«Гаити лишь раз в своей истории отбирался на чемпионат мира, и было это в далёком 1974 году. Соперниками по группе были Польша, Аргентина и Италия, это и сейчас было бы приговором, а тогда и подавно. 2:14 — такая разница мячей у гаитян в трёх матчах. Естественно, они заняли тогда последнее место в группе. С тех пор Гаити отбор пройти никак не могли, но на сей раз в третьем раунде им удалось опередить Гондурас, Коста-Рику и Никарагуа и с первой строчки получить путёвку на ЧМ.

Шотландия раньше регулярно принимала участие на ЧМ, но после неудачного турнира во Франции в 1998 году, когда команда с британского острова не смогла одержать ни одной победы, квалификацию преодолеть никак не могла. На сей раз в отборочном цикле соперниками шотландцев были белорусы, греки и датчане. Казалось, что вряд ли у скандинавов могут быть проблемы с занятием первой строчки. На деле вышло иначе, шотландцы проиграли грекам в гостях, а также случились 0:0 в Копенгагене. Остальные четыре матча британцы забрали, неожиданно финишировали на первой позиции и отобрались на чемпионат мира.

Нас ждёт матч двух команд, которые давно не играли в финальной стадии чемпионата мира, а за время их отсутствия сменилось не одно поколение футболистов, да и поклонников тоже. В этой паре есть явный фаворит, конечно, это европейская сборная. Учитывая, что в этой группе ещё Бразилия и полуфиналист прошлого чемпионата мира Марокко, то шансы у шотландцев на плей-офф будут только в случае победы в 1-м туре. Верю, что им удастся набрать здесь три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».