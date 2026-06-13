Австралия — Турция: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы D ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Австралия — Турция.

Ставка: тотал ударов в створ меньше 8.5 за 1.68.

«Команды представляют очень ровную группу D, в которой, помимо Австралии и Турции, также выступают США и Парагвай. Здесь очень тяжело найти лишнюю команду, которая гарантированно займёт четвёртое место и точно не выйдет в плей-офф. И, конечно, эта ровность группы будет обеспечивать максимальную концентрацию с самого начала. Думаю, для Турции эта игра, как и все последующие, будет продолжением плей-офф — того самого отборочного плей-офф, который вывел команду на чемпионат мира. Там были две максимально «низовые» встречи против Румынии и Косово — оба матча по 1:0, «низ» по счёту и «низ» по атакующим метрикам, в том числе по ударам в створ.

Если посмотреть, как Австралия выглядела в контрольных матчах, там тоже были «низы». И «низы» именно по ударам в створ. Игры против Швейцарии и Мексики принесли пять и четыре удара в створ соответственно — в целом за матч, не только от Австралии. Команда выглядит сдержанно. Плюс, конечно, скажется акклиматизация. В первую очередь, думаю, для Турции, потому что она прилетела позже. Австралийцы прибыли на американский континент ещё в конце мая, акклиматизацию уже должны были пройти, но играть всё равно будут очень осторожно. Турки прилетели позднее, для них фактор акклиматизации ещё может играть роль.

Но в любом случае это стартовый матч чемпионата мира в очень ровной группе без откровенного аутсайдера. Жду осторожную и «низовую» игру. Поэтому предлагаю смотреть удары в створ. Отметка понижена, коэффициент на «низ» не самый высокий, но в данном случае это достаточно уверенный вариант. Не жду «верха» от этой игры ни по голам, ни по ударам в створ», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».