Катар — Швейцария: кто фаворит матча ЧМ-2026 13 июня
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13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Катар — Швейцария. Игра пройдёт в Санта-Кларе (США) на стадионе «Левайс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество европейской команде. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Катара оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.
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