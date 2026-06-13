Катар — Швейцария: кто фаворит матча ЧМ-2026 13 июня

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Катар — Швейцария. Игра пройдёт в Санта-Кларе (США) на стадионе «Левайс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество европейской команде. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Катара оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.