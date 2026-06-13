Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Катар — Швейцария: ставки и коэффициенты на игру группы B ЧМ-2026

Катар — Швейцария: ставки и коэффициенты на игру группы B ЧМ-2026
Комментарии

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Катар — Швейцария. Игра пройдёт в Санта-Кларе (США) на стадионе «Левайс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество европейской команде. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Катара оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Материалы по теме
Катар — Швейцария. Страдания Мурата Якина
Катар — Швейцария. Страдания Мурата Якина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android