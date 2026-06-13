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Бразилия — Марокко: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 в США

Бразилия — Марокко: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 в США
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14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бразилия — Марокко. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.63. Победа Марокко оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

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