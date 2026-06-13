Гаити — Шотландия: кто фаворит матча чемпионата мира — 2026 по футболу

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Гаити — Шотландия. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Шотландии предлагается с коэффициентом 1.57. Победа Гаити оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.