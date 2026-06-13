Гаити — Шотландия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026
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14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Гаити — Шотландия. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Шотландии предлагается с коэффициентом 1.57. Победа Гаити оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.
При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.
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