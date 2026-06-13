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Австралия — Турция: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026

Австралия — Турция: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026
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14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Австралия — Турция. Игра пройдёт на стадионе BC Place в Ванкувере. Встреча начнётся в 7:00 мск. Для обеих сборных это стартовый матч в группе D, где также выступят США и Парагвай.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение туркам. Сделать ставку на победу Турции предлагается с коэффициентом примерно 1.72. Победа Австралии оценивается коэффициентом около 4.80. Ничейный исход можно найти в линии в районе 3.75.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент примерно 1.90.

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