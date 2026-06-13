Названы шансы сборной Бразилии победить Марокко на ЧМ-2026

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бразилия — Марокко. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.63.

Победа Марокко оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.