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Катар — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч группового раунда ЧМ-2026

Катар — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч группового раунда ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Катар — Швейцария.

Ставка: тотал Швейцарии 2-3 гола за 1.91.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В группе B сборная Швейцарии, которая является фаворитом квартета с Канадой, Катаром и Боснией, сыграет в первом матче со сборной Катара. Да, Катар — команда техничная, лёгкая, подвижная, хорошо работают футболисты с мячом, но это на своём уровне. А вот на уровне чуть сложнее Катар уже видится командой не самой серьёзной и не самой сильной.

Я смотрел игру Швейцарии с Австралией. Да, швейцарцы не выиграли матч, сыграли вничью 1:1, но в первом тайме просто подавляющее преимущество было у сборной Швейцарии, вообще без каких-либо «но». Ндой забил хороший гол, и ещё несколько моментов у швейцарцев очень хороших были. И мне кажется, вот такая команда, как Катар, очень удобна для Швейцарии. Швейцарцы под руководством Якина уже не первый год играют в понятный, сбалансированный футбол. И здесь свой статус фаворита надо, безусловно, подтверждать и побеждать в первой игре.

Я думаю, что минимум 2-3 гола Швейцария должна забить. Мой первый прогноз на этот матч «мультиколичество голов Швейцарии 2-3» за 1.91. Не надо все силы сразу же там израсходовать и бежать забивать 4 или 5, но два Швейцария точно должна забить, это минимум, может быть, забьёт 3. И я бы рассмотрел победу сборной Швейцарии с (-1.5) за 1.6. Мне кажется, тут проблем у команды Якина быть не должно. Катар просто не тот соперник, которого Швейцария должна опасаться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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