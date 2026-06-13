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Гаити — Шотландия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 14 июня

Гаити — Шотландия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 14 июня
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Гаити — Шотландия.

Ставка: сухая победа Шотландии за 2.40.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эксклюзивная, не совсем понятная и вообще не изведанная, по крайней мере, для меня сборная Гаити, которая впервые сыграет на чемпионате мира, будет в 1-м туре играть со сборной Шотландии. И здесь вроде как всё очевидно, всё понятно. Шотландия — безусловный фаворит в матче, это группа С, где также находятся сборные Бразилии и Марокко. Но меня удивил немножечко коэффициент на победу сборной Шотландии. 1.6 дают. Ожидал другого. Да, у гаитян неплохие результаты, они даже умудрились сборную Новой Зеландии обыграть крупно 4:0, было это не так давно. Но давление где-то, может быть, будет закрепощать и сковывать игроков сборной Гаити. Конечно, они к этим условиям, которые будут и по погоде, и по разнице во времени более адаптированы, чем шотландцы. Но Шотландия — опытная команда, мастеровитая, многие футболисты играют на самом высоком уровне. Поэтому, мне кажется, особых проблем у Шотландии быть не должно. Переоценивать сборную Гаити точно не стоит.

Я думаю, что сборная Гаити — явный претендент на четвёртое место в этой группе. А шотландцам для того, чтобы выйти с третьего места, побороться за выход в плей-офф, надо делать разницу. Надо побеждать и желательно не пропускать. Если Шотландия сыграет как должна, то она со своей задачей справится.

Победа сборной Шотландии всухую за 2.4. И я бы ещё рассмотрел вариант мультисчёта 1:0, 2:0 или 3:0. Здесь уже коэффициент 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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