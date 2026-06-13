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Австралия — Турция: ставка Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Австралия — Турция: ставка Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Австралия — Турция.

Ставка: обе забьют за 1.98.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч этот пройдёт в Ванкувере. Сборную Турции мы прекрасно себе представляем, знаем, в какой футбол может играть команда Винченцо Монтеллы. Тони Попович, бывший игрок сборной Австралии, сейчас возглавляет сборную. И вот так уж попал случайно на матч Швейцарии и Австралии, посмотрел. В первом тайме у Австралии вообще ничего не получалось, во втором забили, ещё несколько моментов было неплохих. Стандарты, как всегда у австралийцев, опасные, много высокорослых игроков.

Учитывая разницу во времени, учитывая погодные условия, учитывая другие факторы, безусловно, влияющие на состояние игроков, на их готовность к чемпионату мира, думаю, всё это может сыграть на руку австралийцам в стартовой игре. В этой группе также США и Парагвай. Может Австралия сборной Турции не проиграть. Конечно, исполнители у турецкой команды поизящнее, поизобретательнее и помастеровитее, но те факторы, о которых я говорил в самом начале, могут помочь сборной Австралии забить и не уступить сборной Турции.

Мой прогноз — обе забьют за 1.98», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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Комментарии
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