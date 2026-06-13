Бразилия — Марокко: прогноз Константина Генича на встречу группы С ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бразилия — Марокко.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 2.01.

«Именно в США, на стадионе «Метлайф Стэдиум», где пройдёт и финальный матч чемпионата мира, откроют турнир своим первым матчем сборные Бразилии и Марокко. Мне кажется, бразильцев немного переоценивают. Понятно, есть Карло Анчелотти, который умеет выстраивать отношения внутри команды, работать со звёздами. Многие рассчитывают, что Винисиус при нём будет ярким и результативным. Многие болельщики сборной Бразилии, а таких немало, рассчитывают, что Рафинья будет играть за сборную так же ярко, как он это делает за «Барселону».

Но в целом надо признать, что состав сборной Бразилии не ахти, особенно по сравнению с теми образцами, которые были раньше, когда Бразилия становилась чемпионом. Сейчас бразильцы с трудом прошли отборочный цикл, поменяли двух тренеров, пришёл Карло Анчелотти, но сказать, что Бразилия заиграла новыми красками и стала выглядеть убедительнее и солиднее, пожалуй, нельзя. В обороне есть вопросы, даже несмотря на крепкую пару Габриэль — Маркиньос и голкипера Алисона. Вопросы к сборной Бразилии имеются.

Чуть меньше вопросов к сборной Марокко. Пусть и кабинетный чемпион Кубка Африки, Марокко всё-таки за последние несколько лет совершило сумасшедший рывок в своём развитии. Прекрасная игра на чемпионате мира в Катаре и полуфинал — это очень крутое достижение. Победа на молодёжном чемпионате мира 2025 года. Пришел тренер молодёжной сборной, который как раз и привёл молодых марокканских ребят к победе на чемпионате мира, где были обыграны Испания, Франция, Аргентина.

У марокканцев есть потери. В последних товарищеских матчах они смотрелись неплохо, ну и в последней игре с Норвегией сыграли вничью — 1:1. Есть настоящая главная звезда, и это, конечно, Браим Диас. Но потеряли Агера. Это колоссально важная проблема и потеря для сборной Марокко — защитник «Марселя». И потеряли Абде, который мог бы на фланге нашуметь. Оба уже исключены из заявки.

Учитывая, что в группе есть Гаити, марокканцам желательно не проиграть Бразилии и не проиграть Шотландии. С Гаити, я думаю, они справятся, и четырёх очков для выхода из группы точно должно хватить.

Первый матч — определённое волнение, давление. Но крепкая сборная Марокко знает, во что играть и как играть. Достаточно надёжная оборона. И Бразилия со своей суперяркой атакой раскачиваться долго не должны. Мой прогноз: первый тайм больше гола. Видел, как Марокко начинало матч с Норвегией. Это были сумасшедшие скорости в первые 15–20 минут. Марокканцы были просто прекрасны. И видел, как Бразилия играла свои товарищеские матчи. Там тоже было очень реактивное и агрессивное начало со стороны бразильцев», — приводит слова Генича «РБ Спорт».