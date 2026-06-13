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Бразилия — Марокко: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата мира по футболу в США

Бразилия — Марокко: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата мира по футболу в США
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бразилия — Марокко.

Ставка: тотал Бразилии больше 1.5 за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Достаточно любопытный матч на чемпионате мира. Я думаю, здесь хватит сказать, что встречаются команды, которые занимают соседние места в рейтинге ФИФА — шестое и седьмое. Игра пройдёт в Нью-Йорке. Для Бразилии это, как они считают, возможность познакомиться со стадионом, на котором будет сыгран финал чемпионата мира. У Бразилии планы всё-таки далеко идущие. В последнее время Карло Анчелотти выправил ситуацию в плане атаки. И если раньше были у бразильской сборной матчи, в которых она входила в ступор и как будто не знала, как дойти до ворот соперника, то сейчас с этим проблем особых не наблюдается.

У Марокко длится беспроигрышная серия. Было поражение от Кении в августе 2025 года, но это был матч не первой сборной, там и игроков, и тренеров не было соответствующих. То есть команда сильная, команда умелая, которая, наверное, знает, что с бразильцами делать. Но мне всё-таки кажется, что здесь у Бразилии должно обнаружиться некоторое вдохновение.

Ставить на победу бразильцев не буду, слишком маленький коэффициент. А вот на индивидуальный тотал можно попробовать, мне нравится эта история. Бразилия забьёт больше 1.5 мяча в этом матче за коэффициент 1.85», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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