Австралия — Турция: прогноз Алексея Андронова на игру группового этапа ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Австралия — Турция.

Ставка: победа Турции за 1.70.

«Сложный матч с точки зрения каких-то статистических обоснований, потому что в целом-то группа тут довольно ровная. За австралийцев говорит огромный опыт участия в чемпионатах мира и достаточно успешное выступление, но в последнее время поблекла несколько эта команда, в частности, очень тяжело даются голы сборной Австралии. Исключением был товарищеский матч с Кюрасао. Но, во-первых, это Кюрасао, во-вторых, товарищеская игра.

Я думаю, что турки, которых очень давно не было на чемпионате мира, с огромным воодушевлением к этому матчу подойдут. Пока что они стартовые игры на чемпионатах проигрывали. Правда, в 2002 году поражение от Бразилии в итоге довело их до бронзового матча. Винченцо Монтелла очень хочет товар лицом показать прям сразу же. И соперник, надо сказать, этому соответствует. Против Австралии Турция может играть смело, с позиции силы. Я думаю, что она это и будет делать.

Выберу здесь просто вариант с победой турецкой сборной с коэффициентом 1.70. Думаю, что вот в данной ситуации надо ставку делать на надёжность, а не на какие-то внешне красивые, но несколько эфемерные варианты. Перед Монтеллой стоит задача взять три очка. Я думаю, он их возьмёт», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».