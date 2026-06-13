Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Австралия — Турция: прогноз Алексея Андронова на игру группового этапа ЧМ-2026

Австралия — Турция: прогноз Алексея Андронова на игру группового этапа ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Австралия — Турция.

Ставка: победа Турции за 1.70.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сложный матч с точки зрения каких-то статистических обоснований, потому что в целом-то группа тут довольно ровная. За австралийцев говорит огромный опыт участия в чемпионатах мира и достаточно успешное выступление, но в последнее время поблекла несколько эта команда, в частности, очень тяжело даются голы сборной Австралии. Исключением был товарищеский матч с Кюрасао. Но, во-первых, это Кюрасао, во-вторых, товарищеская игра.

Я думаю, что турки, которых очень давно не было на чемпионате мира, с огромным воодушевлением к этому матчу подойдут. Пока что они стартовые игры на чемпионатах проигрывали. Правда, в 2002 году поражение от Бразилии в итоге довело их до бронзового матча. Винченцо Монтелла очень хочет товар лицом показать прям сразу же. И соперник, надо сказать, этому соответствует. Против Австралии Турция может играть смело, с позиции силы. Я думаю, что она это и будет делать.

Выберу здесь просто вариант с победой турецкой сборной с коэффициентом 1.70. Думаю, что вот в данной ситуации надо ставку делать на надёжность, а не на какие-то внешне красивые, но несколько эфемерные варианты. Перед Монтеллой стоит задача взять три очка. Я думаю, он их возьмёт», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Австралия — Турция. Вот такой вот старт ЧМ-2026
Австралия — Турция. Вот такой вот старт ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android