Германия — Кюрасао: прогноз Семёна Зигаева на матч ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Германия – Кюрасао.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.05.

«Подготовку к чемпионату мира Германия начала в Майнце, а соперником стала Финляндия. Первый тайм прошёл с солидным преимуществом хозяев, но забить им удалось лишь раз — гол на счету Дениза Ундава. После перерыва Германия взвинтила обороты. Сначала Флориан Вирц удвоил преимущество, а затем Ундав забил второй. Стало понятно, что финнов от разгрома уже вряд ли что-то спасёт, а точку в матче поставил Джамал Мусиала — 4:0 победа Германии. Дальше немцы уже сыграли в гостях с хозяевами турнира — сборной США. Уже на второй минуте Хаверц с передачи Киммиха счёт открыл, но американцы ещё до перерыва его сравняли. Во втором тайме гол Лероя Зане принёс Германии очередную победу.

До прошлого года о существования сборной Кюрасао по футболу мало кто из футбольных болельщиков знал, да и в целом о таком государстве. Но осенью 2025 года случилось чудо, о котором мы, в отличие от жителей Кюрасао, знали давно. Имя ему — Дик Адвокат. Специалист из Нидерландов здорово отработал в своё время в «Зените», принеся им первое чемпионство в России, а вместе с ним Кубок и Суперкубок УЕФА. Затем был неплохой период в сборной нашей страны, но с ней не очень получилось. А вот Кюрасао на чемпионат мира впервые в истории вывести вышло. Подготовка к турниру вышла скомканной, три поражения и одна победа над скромной Арубой — вот результаты товарищеских матчей в этом году.

Поверить в шансы Кюрасао в дебютном матче сложно, всё-таки Германия — один из грандов мирового футбола. И тут скорее вопрос, как долго оборона сборной из крохотного государства сможет сдерживать немцев. Есть важный нюанс: на двух последних чемпионатах мира Германия не выходила из группы и выводы точно сделала. Немцы точно постараются с ходу заявить о себе и стартовать мощно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».