Германия — Кюрасао: кто фаворит матча ЧМ-2026 14 июня
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14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Германия — Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают явное преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.04. Победа Кюрасао оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 23.0.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.21. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.75.
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