Нидерланды — Япония: кто фаворит матча группы F ЧМ-2026

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Нидерланды — Япония. Игра пройдёт в Арлингтоне (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.07. Победа Японии оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.