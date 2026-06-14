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Нидерланды — Япония: ставки и коэффициенты на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Нидерланды — Япония: ставки и коэффициенты на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Нидерланды — Япония. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.07. Победа Японии оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

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