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Кот-д’Ивуар — Эквадор: кто фаворит матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Кот-д’Ивуар — Эквадор: кто фаворит матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026
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15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между национальными командами Кот-д’Ивуара и Эквадора. Игра пройдёт на «Philadelphia Stadium» в Филадельфии. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают небольшое предпочтение эквадорцам. Сделать ставку на победу Эквадора предлагается с коэффициентом 2.30. Победа Кот-д’Ивуара оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 2.95.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50.

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